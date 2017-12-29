48被告允賠償 逾半沒履行

2017-12-29

〔記者楊國文／台北報導〕殺警案死者薛貞國的妻子黃嘉鳳，昨聆判時哽咽落淚，開庭後表示：「警察真的滿辛苦的，希望大家給警察更多的尊重」，她接受被告認錯，不過已允諾賠償的48位被告中，一半以上未履行。

薛妻、薛母、薛的胞兄昨天都到庭。薛妻說，這些被告還很年輕，希望他們能夠改過，這段期間有的人態度很好，也有人三年來都一樣，她簽了和解書，也還有一半以上的人沒有履行（賠償），既然答應他們，就相信他們會依和解內容履行。

據了解，被告都是分期付賠，短則4年，最長40年。