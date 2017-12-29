殺警案 富少曾威豪二審判更重

2017-12-29

帶頭號召 8年半改判10年

〔記者楊國文、項程鎮／台北報導〕高等法院審理台北市信義區夜店圍殺刑警薛貞國命案，昨認定主嫌曾威豪等5人帶頭號召毆打警察，刑度全部加重，其中富二代曾威豪由原本一審判決8年半，被加重改判為10年，此外，二審合議庭認定全部68名被告的犯行「危害社會治安甚鉅」，均不予以緩刑，可上訴。

遭加重判刑的主嫌，除了曾威豪，還有「總司令」蕭叡鴻遭判刑13年、周譽騰12年、萬少丞8年8月、資深藝人易淑寬之子易寶宏9年；其他刑度與一審相同的重要被告，還有包括審理期間與曾威豪結婚生子的劉芯彤判9年、許淳凱13年、郭士均11年等。

曾威豪、劉芯彤結婚生子

案發時也遭圍毆、幸運逃過死劫的薛貞國同僚莊瑞源昨到庭聆判，對判決結果表示「判輕了點」，他難過的說，自己3年來飽受心理煎熬，自責若沒通知薛到場，就不會害死他；薛妻黃嘉鳳表示「會上訴」。易寶宏堅稱自己沒動手，也說一定會上訴。

易淑寬兒 堅稱沒動手

本案一審原認定周譽騰、許淳凱等10多人在混亂中打死薛貞國，觸犯殺人罪，各判刑10年至13年不等，高院改為認定68名被告均無殺人犯意，將其中40人依法定刑7年以上、最重可判無期徒刑的「聚眾鬥毆傷害致死罪」論處；其他28名在場助勢者，各判2月至7月不等徒刑。

扣除二審追加的2名被告，一審66名被告中，有48人與死者家屬和解，同意合計賠償3640餘萬元，創下單一案件賠償金額最高紀錄，但家屬只收到部分賠償，其中曾威豪允諾賠付500萬元最多、目前已賠償340萬，曾妻劉芯彤允賠150萬、目前賠40萬。

2014年9月13日凌晨，曾威豪和女友劉芯彤在北市「SPARK」夜店，與安管人員起糾紛，2人向熟識的某酒店幹部蕭叡鴻抱怨後，蕭透過「中山聯盟」、「中山好青年」等通訊軟體群組，找來萬少丞、周譽騰、許淳凱、郭士均等「四大司令」召集約70人前往尋仇。休假中的信義分局偵查佐薛貞國接獲同僚莊瑞源通知，趕往排解時遭眾人圍毆、及用重達7公斤的紅絨柱重擊頭部死亡。