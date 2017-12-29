加LINE求交往 獲回：哈哈哈 買家QQ了…

2017-12-29

〔記者王捷／台南報導〕台南交友販賣機花不到1000元，既可以拿到小禮物，還可以拿到正妹LINE，吸引不少男客人上門找交友機會，但有網友分享實買經驗，宣稱朋友在耶誕節那天買了190元、沒有放照片的女友LINE，結果對方只回了兩個貼圖，還有一句「哈哈哈」就再沒下文，其他網友紛紛打上「QQ（網路用語，哭哭的意思）」以示哀悼。

網友sevenface說，耶誕節那天與3個好友經過正興商圈，發現這個新奇的販賣機，當時大家都覺得很好奇，所以就一人集資50元，買了販賣機裡面最便宜的商品，是一張沒有照片的女性賣家的小商品，打開以後果真有留LINE，於是眾人協議由其中一個朋友負責加LINE，並傳訊息打招呼，結果對方只回了兩個貼圖，還有一個「哈哈哈」就再也沒有消息了。

這個交友販賣機的開箱文，引起不少網友同情幫「QQ」，有人說大概買家沒有把LINE照片換成金城武；也有網友說這是詐騙，建議打165反詐騙專線；另外也有網友說，這是申請假LINE躺著爽賺，直指根本是「砂鍋大的物化女性」、「假交友真買銀（淫）」等語，呼籲不要再消費宅男宅女了。

sevenface說，他後來也沒再過問加LINE的朋友，從耶誕節到現在還有沒有與對方互動，但是他覺得有些賣家只放背影照，擺明沒誠意。