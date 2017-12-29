什麼都賣／女朋友販賣機 買禮物送正妹LINE

2017-12-29

〔記者王捷／台南報導〕販賣機什麼都可以賣，連男女朋友也可以上機選購！台南市正興商圈出現新興交友販賣機，主打「交友選物」，商品外都貼著男女生的生活照，只要花190到990元不等的價錢，買了小禮物、卡片，就能拿到對方的聯絡方式；業者說，這是為了要能跟買家互動，主打交友的功能。

主打幾百元就能交友

販賣機上寫的是「選物交友」，並且強調每一個商品都是不同賣家精心挑選的小禮物，商品包含全新、二手貨，售出後無法退換貨，每一項商品都是獨一無二。

業者透露，最重要的其實並非商品的價值，而是選物時可以從櫥窗看到賣家的照片，卡片背後有賣家的連絡資訊，不少買家「醉翁之意不在酒」，如果加LINE跟賣家打招呼，說不定賣家會回訊息。

幾乎都放女性照供挑選

販賣機全機共有32格，分為190、290、390、590及990元5種價格，每一格上都有賣家的照片，但390元的商品大多是女子背影或遠拍，190元的是打了問號的女性剪影，格內包裝的禮物都無法看見內容物，別具神秘感；記者採訪當下大多數商品已賣掉，只有1格是男性，剩下都為女性。

業者指出，每項商品都是不同賣家，但是商品都經過審核，至少不是「不好的東西」，至於裡面的商品都是隨身小物，有圍巾、巧克力等，希望賣家跟買家有一些互動，主打交友；有網友反映，賣家的LINE已讀不回，業者則表示：「基本上都會回訊息」。