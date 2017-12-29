鐵鎚斷5人手腳 蘇治芬：前縣長司機帶頭

2017-12-29

〔記者廖淑玲、蘇芳禾／綜合報導〕雲林縣斗六市萬年路一家藝品店，前天突然開來5輛汽車，10餘人衝下車持棍棒進店狂毆在店內聊天的黃姓男子等5人，多人手、腳骨被打斷，黃更被打到4肢全部粉碎性骨折命危送醫，昨天仍在加護病房；地方傳出兇狠教唆尋仇的帶頭者，是雲林一位重量級前縣長的黃姓司機，警方全力追緝中。

5車10餘人衝進藝品店

黃男前天下午前往友人的藝品店聊天，當時店內共有5人，店外突然停靠5輛車，10多人分持鐵鎚、球棒等衝進店內狂毆黃男及包括屋主在內的另4人，據聞過程中有人喊叫「把腿都打斷！」除棍棒齊出，被打倒地者還被人出腳猛踹；目擊者報警後，眾人逃離。傷者分被送醫救治，其中黃男傷勢嚴重，除雙手雙腳粉碎性骨折，頭部也受傷，餘人手、腳等部位受傷，無生命危險，屋主也右手掌挫傷。

警指雙方酒後互尋仇

警方調查，黃姓主嫌與受害黃姓男子本是舊識，半年多前雙方曾在斗六一家小吃部因酒後言語不合起衝突，事後黃嫌遭黃男率眾毆打到住院10餘日，心生不滿，前天如法炮製尋仇報復。斗六警分局副分局長李仁昨表示，因現場監視器遭破壞，警方根據被害人指證，鎖定黃嫌涉案，已聲請拘票查緝。

立委蘇治芬昨凌晨在臉書質疑是某「前縣長」司機率眾所為，指「已要求警政署嚴辦，務必給社會真相，雲林不容許這群人胡作非為」、「我不知道是不是某前縣長的司機率十幾名黑道份子衝入民宅，致一人命危三人手腳斷」、「我不知道現場是否有教唆指使」、「我不知道是否有手持大榔頭硬生生把四人骨頭打碎…」等。

張榮味的胞妹、立委張麗善不滿地說：「前縣長這麼多，請說清楚是那一位？」她一樣譴責暴力，然而立委假借民意干涉偵辦中案件，還批蘇喜歡把張家扯進選舉恩怨，以政治力介入讓案情更加複雜。

張麗善陣營：人早離職

警方說，涉嫌糾眾打人的黃嫌，40歲、設籍斗南鎮，目前未擔任某前縣長司機；張麗善服務處人員說，黃男已離職多時。記者昨試圖採訪某前縣長，相關人士說，前縣長出國。