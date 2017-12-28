點信號彈騎機車撞傷童 4屁孩到案「覺得好玩」

2017-12-28

〔記者余衡／新北報導〕以18歲林姓男子為首的4名青少年，前晚分乘兩部機車雙載外出兜風，其中前車無照的楊姓少年在行經新北市新莊鬧區時，突然點燃信號彈，熊熊火光影響到後車林男視線，導致林男直接撞上正要過馬路的6歲男童，在場民眾路見不平，當場將林男等2人包圍，並將畫面PO上臉書，警方循線追查後，也漏夜將另外2人逮回。

警方調查，16歲的賴少、楊少及陳少是國中同學，前晚找來林男分乘兩部機車出門玩耍，4人用口罩遮蔽車牌後，一路沿新莊中正路往三重方向行駛，就在快要進入鬧區時，在前車後座的楊少突然將預藏的信號彈點燃並高舉，眾人在耀眼強光與呼嘯聲下連續闖過數個紅燈。

到了中正、新泰路口時，騎乘後車的林男疑受到強光影響，通過路口時不慎撞上走在斑馬線上、正要過馬路的6歲男童，導致男童當場倒地，前車2人發現同伴闖禍後隨即飛車逃逸，所幸男童送醫後並無大礙，僅額頭、右腿受到輕微擦傷。

4人行徑囂張引發民眾不滿，現場民眾見前車逃逸，立刻群起將來不及開溜的林男、賴少包圍，同時有路經該處的熱心駕駛將行車紀錄器影像上傳臉書社團，警方獲報後先趕抵將林、賴帶回，並漏夜找到陳、楊。

4人到案後坦承相約兜風，表示因覺得好玩才點燃從網路上購買的信號彈助興，警詢後依公共危險、恐嚇公眾罪嫌將4人函送法辦，後續也將開出無照駕駛、危險駕駛及遮蔽號牌等罰單，估計約3萬元。