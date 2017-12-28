明明賣假貨 還開直播嗆質疑的買家

2017-12-28

〔記者陳薏云／新北報導〕女子鄭依倫與前夫駱信宇在台北市士林區開設精品名店，透過臉書等網路銷售方式販售精品包，近日卻被買家指控販賣假貨，鄭女對此十分不滿，還一度在臉書上開直播痛譙對方三字經，不過因有多名買家指證歷歷，警方昨早持搜索票前往鄭女住家、店面搜索，果真查扣到60多件仿品，另還意外搜出毒品吸食器，警詢後依違反商標法及詐欺、毒品罪嫌將鄭女、駱男送辦。

警方調查，33歲鄭女有多項違反商標法及詐欺罪前科，但她被抓多次仍不知悔改，近年又在臉書成立「Luxury Park全球精品代購」粉絲專頁，專門販賣YSL、PRADA等品牌仿品。

本月初，一名女性買家在臉書發文，指鄭女賣假貨且不退款，並貼出兩人對話紀錄為證，鄭女得知後開直播嗆聲，以「幹╳娘」等三字經問候對方，還嗆：「我賣假包包？妳下面的╳╳是真的還假的我都不知道！」沒想到囂張態度反引出更多受害買家出面。

保安警察第二總隊刑警大隊近日接獲4名被害人報案，將包包送鑑後發現確為仿品，昨上午8時許持搜索票前往鄭女住處及店面搜索，當時鄭女、駱男正準備前往中國，見到警察還囂張嗆聲：「你們幹嘛？我們要出國耶！」不過警方進入鄭女店面後，立刻扣到多達60件精品仿品，並在駱男房間找到安非他命吸食器及殘渣，將兩人帶回偵辦。