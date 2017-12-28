用小畫家塗改 小兵假冒軍官娶嬌娘

2017-12-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市林姓男子透過臉書認識陳姓女子，他宣稱自己是陸軍兩棲偵察營的中尉軍官，又有房子出租，是收入很高的包租公，雙方交往論及婚嫁，女方家長卻懷疑林男扯謊，要求先看到建物所有權狀，才能把女兒嫁給他，林男遂從網路下載建物所有權狀，用「小畫家」塗改成自己名字，騙倒岳父母、娶得美嬌娘，婚後卻無錢支付生活開銷，實際是「上等兵」的他，又偽造上尉軍官退伍令來取信妻子，妻子不但氣得跟他離婚，還委託律師控告他，台中地檢署昨天依偽造文書罪起訴。

謊稱水鬼中尉 偽造房屋權狀

起訴書指出，2013年10月間，34歲林男透過臉書認識陳女，「上等兵」退伍的他，謊稱自己是俗稱水鬼、海龍蛙兵的陸軍101兩棲偵察營中尉軍官，且在台中市南區有房子出租，收入很高，雙方論及婚嫁，陳女又懷有身孕，不斷催促林男完婚，不過，女方家長卻對林男心存懷疑，要先看過建物所有權狀，才能把女兒嫁給他。

林男拿不出所有權狀，遂異想天開，從網路下載來源不詳的建物所有權狀照片，用微軟內建的「小畫家」繪圖軟體修改名字，成功騙倒岳父母，2014年5月迎娶陳女後，他自稱已從軍隊退伍，卻整天無所事事，也沒有錢支付家庭生活開銷。

岳父母見林男整天閒晃而有所抱怨，林男又宣稱他可以用退伍軍人身分報考監所管理人員，但他的退伍令遺失了，陳女遂不斷催促林男去補發退伍令，林男又故技重施，2015年3、4月間，從網路下載來源不明的退伍令圖片，用「小畫家」修改名字，拿給陳女搪塞，陳女識破並對他死心，於2015年7月離婚後，陳女又委任律師提告，台中地檢署昨天依偽造文書罪起訴。