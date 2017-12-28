在竹科草地性侵同業 噁男珍藏沾精帶血戰利品

2017-12-28

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕戰利品反成為證據！

到新竹科學園區安裝機台的彭姓男子，垂涎同業美女小雲（化名），竟於聚餐後在竹科空地草皮強行逼她口交並性侵，完全不顧她月事來潮，完事後不僅硬塞1千元給她，甚至還將擦拭血液與精液的衛生棉帶回家當戰利品，結果被上門的警方搜到並比對出其DNA，新竹檢方依強制性交罪嫌提起公訴。

檢警調查，彭男與小雲因各自受任職公司指派為新竹科學園區某公司安裝機台而認識。彭男與小雲及公司同事等人於3月間某日晚間聚餐後，竟萌生慾念，藉故邀約至附近空地草皮處，強吻頸部及嘴巴，並強行壓制逼小雲口交，小雲抵死不從，全力反抗。

彭男不罷休，將小雲壓制在草皮上一處平台，小雲不斷揮手阻擋及反抗，但仍無法阻止彭男性侵。

事後彭男硬塞給小雲1張千元紙鈔，並要她不得向同事及上司聲張，否則就要對她不利，小雲逃離現場報警後，警方立即蒐證並通知彭男到案詢問，並到他住處搜索，扣得當天彭男於案發後擦拭小雲下體使用含有血液的衛生紙1 團、衛生棉1塊，檢警萬萬沒想到他竟會將這些物證帶回家當戰利品。

警方在彭男住處搜出的血跡衛生棉，發現上面除小雲的血跡外，還採到一名男性DNA，結果與彭男DNA型別相符，全案依強制性交罪嫌提起公訴。