粗鹽充安毒賣 「尚屬有益」檢求輕判

2017-12-28

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市呂姓男子今年11月3日才因毒品案出獄，不到1個月，異想天開透過網路兜售安非他命毒品，但他本身卻沒有毒品可賣，而是把粗鹽放入夾鍊袋內冒充，還拿到烏日高鐵站旁面交，1.1公克「粗鹽」要價2千元，卻沒想到買家是警察，檢方認為此案不構成販毒罪，且賣假毒品對改善治安「尚屬有益」，昨天依加重詐欺罪起訴，但聲請法院從輕量刑。

起訴書指出，43歲呂男有違反毒品危害防制條例前科，今年11月28日下午，用「我來贏得747905」帳號，進入微信的「老子有錢」網路遊戲討論社群內，該社群有41名成員，他發現有人張貼「找甜」（找安非他命毒品）的訊息，包括「桃園找甜」、「找散甜（小額的安非他命），有人有嗎？」呂男知道「甜」是毒品安非他命的代號，他認為賣毒品獲利豐厚，遂在同一社群內張貼「賣甜」訊息。

「賣甜」警是買家 當場栽了

呂男張貼賣毒訊息，沒想到被警察盯上，台中市警局烏日分局員警向他接洽，詢問「有出甜嗎？台中」，他答覆：「有，可是要等我下班喔！」雙方約定1小包2千元，當天晚間8時許於高鐵台中烏日站面交，警方將他逮捕，不料，面交的毒品竟是毛重1.1公克的粗鹽，他坦承存心想騙毒蟲，因彼此都是陌生人，毒蟲買到假毒品也莫可奈何。

台中地檢署認為，呂男觸犯用網際網路詐欺取財的加重詐欺罪，呂男又因毒品案於今年11月3日才出獄，應加重其刑，不過，他犯後態度良好，假毒品可以干擾毒品交易市場，破壞陌生買賣雙方的信任，增加毒品交易失敗的機率，對壓制毒品擴散以及改善治安「尚屬有益」，聲請法院從輕量刑。