消防員熱愛「3D列印」陳武記：想做創意消防設備

2017-12-28

〔記者曾健銘／新北報導〕29歲的消防員陳武記目前任職於新北市消防局第二救災救護大隊，但脫下制服後，他是實踐大學工業設計研究所的學生，因為課業需求接觸到3D列印技術，卻讓他徹底迷上。他曾經利用3D列印耗費一整個星期製作一把小提琴，現在閒暇時就畫設計圖，自行製作手環、造型擺飾，繼續精進技術，但陳武記並不以此為滿：「希望未來可以將3D列印運用在消防設備上！」

工業設計研究所的學生

陳武記在國中時期就對繪畫、設計非常熱中，但高中畢業後因為家庭的經濟狀況吃緊，陳武記深知就讀「設計」相關科系是條不歸路，學費更是昂貴，情勢所逼，他決定先考取警察專科學校，但沒有放棄最愛，2年在校期間盡情發揮創意，與同窗一起參加校園布置比賽獲獎，畢業後分發到新北市消防局，還與同事共同設計消防創意短T。

2年前，陳武記考上實踐大學工業設計研究所在職專班，開始鑽研3D列印技術，他從網站上購買零件，自己拼拼湊湊組裝機器，起初慢慢地嘗試自己繪設計圖，做出第一件作品「海豚」裝飾品，「親自體驗從無到有的過程，非常有成就感！」陳武記開心地說，也讓他更沉醉在3D列印的世界。

陳武記指著他用3D列印技術做出的小提琴：「這是我最滿意的作品，真的可以拉出聲音喔！」他說當初為了製作該把小提琴，參考網路的設計圖，自己修改，加上列印，前後共耗費一星期才做出來，「這也是3D列印迷人之處，想要什麼幾乎都做得出來！」

陳武記說，當上消防員後看到的視界更多元，讓他的創作思維也更不同，目前他正埋首於畢業論文，計畫將3D列印技術運用在消防設備上，「希望藉由學習工業設計，從中獲取設計靈感與知識，有一天可以改良甚至創造不一樣的消防設備！」