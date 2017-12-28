金防部悍馬車翻覆解體 壓死副連長

2017-12-28

執行車輛動力測試 右轉擦撞邊坡

〔記者吳正庭、涂鉅旻／綜合報導〕金門防衛指揮部昨天執行車輛動力測試訓練，一輛悍馬車撞及邊坡翻覆，車身幾乎解體，造成車長上尉副連長曾靚軒死亡、駕駛陳姓上兵受傷；向來給人造型堅固印象的悍馬車，在此次意外幾乎解體，正由金防部專案小組調查肇事原因。

駕駛陳姓上兵受傷

金防部昨執行每月一次的「連隊主官裝備檢查」，肇事的悍馬車由上兵陳建宇（21歲）駕駛，上尉副連長曾靚軒（27歲）擔任車長。

昨日上午9時25分，陳由本部連駛離車輛集用場，準備駛往明德公園時，才右轉不到50公尺，就擦撞右側邊坡，整輛車頭上腳下翻覆在路旁，車身幾乎解體，一個輪胎掉落一旁。

由於事發就在軍事管制區內，附近弟兄聞訊趕來救援，請來吊車，搶救壓在底部的駕駛兵和車長，由於撞擊慘烈，連救援人員都訝異。

2人被送往衛福部金門醫院急救，陳建宇的脾臟裂傷、肺挫傷，肋骨、左肱骨及腰椎骨折，對於外界問話，可以點頭、搖頭回應；曾靚軒因胸部窒息，搶救無效。

金防部表示，動力測試是「連主檢」其中一項，每月的例行性檢查，車輛通常在營區試駕，前一天和出發前都會進行勤前教育和檢查。

參與搶救人員指出，悍馬車出事地點坡度無明顯落差，且離開集用場轉彎約50公尺，車速應不至於太快，為何還撞得支離破碎，車輛幾乎解體，令人費解。

為何解體 令人費解

金防部初步調查，陳姓駕駛沒喝酒，現場也未起火，肇事原因正由金防部專案小組協請警方鑑識單位調查。