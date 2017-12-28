南投79大山禁獨攀 嚮導︰結伴登山較安全

2017-12-28

〔記者佟振國／南投報導〕中山醫學大學學生張博崴山難國賠案，台北高院認為張生獨攀未注意自身安全有疏失，南投縣登山活動管理自治條例已將白姑大山等79座高山列為特殊管制山域，應有領隊帶領，形同限制獨攀，引起山友不小論戰，但專業登山嚮導谷明光也不建議山友獨攀，縱使有萬全準備，高山仍潛藏不少危機，結伴同行也多一分保障。

南投縣登山活動管理自治條例今年2月2日正式公告實施，將縣內列為百岳、長天數行程或山域險峻且需向警政署申請入山、國家公園入園許可的山域列為特殊管制山域，總計79座，一般有一定困難程度的山域則列為一般管制山域，總計19座。

自治條例第6條即規定特殊管制山域應由領隊帶領，並辦理登山綜合保險，領隊應具備初級緊急救護能力及相關證照，形同限制獨攀，引起山友間議論，反對者認為政府限制太多，外界將獨攀行為妖魔化，支持者則認為結伴同行較有保障。

從事高山嚮導20餘年的谷明光也不建議山友貿然獨攀，因為縱有萬全準備，高山天候、路況瞬息萬變，隱藏許多危險因子，自己的體力也會隨著年齡、當時身體狀況等因素而有改變，加上高山多處對外通訊不良，若獨自遭遇緊急狀況如墜崖、扭傷、裝備丟失等，隊友能夠互相協助照應。

谷明光表示，登山無法保證絕對安全，一旦發生山難需要使用有限的救難資源，民眾也要建立使用者付費觀念，才是合情合理的做法。