無權要求登山零風險 博崴國賠案二審逆轉免賠

2017-12-28

〔記者楊國文、謝介裕、佟振國／綜合報導〕中山醫學大學學生張博崴6年前攀登南投白姑大山失蹤，官方搜救51天無著，但民間山友2天就找到遺體，家屬質疑山難救援機制失能，訴請國賠；一審認定南投縣政府消防局有「未針對重點搜尋」、「錯失時機」等疏失，判賠267萬元，但高等法院認定張生有未注意自身安全等過失，且人民對國家並無享有登山零風險的請求權，消防局已盡力搜救，並無過失，昨逆轉改判免賠，可上訴。

張博崴有未注意自身安全過失

南投縣消防局得知高等法院作出無罪判決後，消防、義消、山青等救難團體表示，感謝法官明察秋毫。當年參與山難搜救的消防局第二大隊隊員說，感謝法官還他們公道，不必再背負「搜救不力」的沉重枷鎖，但畢竟一條年輕寶貴生命就此逝去，也希望以此為借鏡，未來在山難搜救SOP、人員與裝備提升、技術精進能愈做愈好，山友對登山的態度及事前相關準備也要有所改變與周全，儘量減少山難意外。

消防局已盡力搜救無過失

高院判決指出，依「消防機關與協助救災機關團體處理山難事故支援聯繫作業要點」等規定，消防局緊急救護義務，目的是對傷病者減少傷亡，並非完全排除人民登山可能發生生命、身體、健康受損害的任何風險，「人民對國家並無享有登山零風險的請求權」。而搜救人員對山難事故發生地點的研判及如何進行搜救，有裁量權餘地。本案是在3月1日中午上山搜救，仍在案發後黃金72小時內，並非完全不作為，無法認定消防局有過失或怠於執行職務。

高院也指出，張生獨自攀登白姑大山，攜帶的裝備與口糧卻僅夠使用一夜，顯未注意自身安全，他發現自己疑似迷路後曾與女友通電話，通話後卻逕自離開該處，也讓搜救人員更難掌握位置，降低搜救成功率，最後貿然下切到北港溪上游溪谷，導致自己體力不支、失溫休克而死，也非消防局指揮調度過失所致。

100年2月27日，21歲的張博崴前往攀登白姑大山，翌日下午卻迷路，當時他打電話告訴女友可自行下山，到了當晚仍無消無息，女友晚間11時21分向仁愛分隊報案；南投縣消防局3月1日啟動搜救，歷經51天救援無功，但民間山友接手救援，2天後即找到遺體及遺書。

根據法醫鑑定，張生受困7至9天後才失溫脫水死亡，家屬質疑救難機制失能才害死兒子，事後向南投縣消防局等5個公務單位訴請國賠660萬元，一審台北地院認定南投縣消防局符合「公務員怠於執行職務」的國賠要件，應賠償張家267萬元，消防署等機關則獲判免賠。