受害家屬心聲：能遏止「可教化」成擋箭牌嗎?

2017-12-28

〔記者林國賢、周彥妤、黃捷、王捷／綜合報導〕雲林縣葉姓國二女學生遭性侵殺害案，被害人家屬葉爸爸表示，小市民無法對司法改革有什麼意見，被害人雖能即時對證據、量刑等表達意見，但最後的決定還是法官的心證，對於司法改革，他沒什麼看法與意見。

100年3月13日，林國政見葉小妹騎單車，搭訕後騙她回家，將她勒昏後性侵，葉小妹因痛而驚醒，林恐淫行曝光，竟勒頸封喉，造成葉小妹舌骨骨折、窒息死亡，林再棄屍，當時員警在棄屍現場痛罵：「關乎死，別讓這變態出獄！」

憂心「只對懂法律的人有用」

「台大宅王」張彥文案，死者林女的母親則認為，對於被害人及家屬而言，如果真的參與審判，就算可以閱卷、對證據能力發表意見或詢問證人，實際上要怎麼講、怎麼做，對他們來說都是一件很困難的事，「這只對懂法律的人有用」。

盼殺人犯能重懲以慰受害家屬

林母說，他們通常不是有知名度的人，法官也未必會採用他們意見，很多犯人最後仍可能因為「可教化」獲輕判，她始終認為犯人若真的可教化，就不會做出殘忍犯行，只希望刑法能修得更加嚴格，讓法官無法拿可教化、兩公約等理由當擋箭牌，如此才能真正遏止犯罪，讓被害人及家屬內心獲得撫平。

台南湯姆熊命案的受害家屬方珮綺說，雖然訴訟參與制度，是保障被害家屬權利的第一步，但她對司法沒信心，即使家屬參與，仍可能出現「犯嫌有教化可能」，亂世要用重典，希望司法對任何命案都能仔細審理，傾聽被害家屬的意見。