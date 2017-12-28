「殺了你好嗎？」慈悲殺癱兒父獲輕判

2017-12-28

〔記者張文川／台北報導〕「殺了你，好嗎？忍耐一下就可以變天使…」，台北市43歲鐵工何忠明長年照顧罹患腦性麻痺的21歲長子，去年3月間他因不堪心力交瘁，將兒子載到基隆河畔親手掐死，自首後被依殺人罪起訴；台北地院審理後認定他符合「利他殺孩、慈悲殺人」類型，昨依自首、情堪憫恕等理由減刑2次，將他輕判2年半。

自首後痛哭不止

據悉，何男與妻子育有2子，其中早產的長子出生時曾遭臍帶繞頸導致缺氧窒息，一度瀕死，經醫護人員努力救治後雖保住一命，但一歲時就被確診罹患腦性麻痺，除了四肢萎縮無法自由活動、得坐輪椅代步外，情緒也不穩定，有尋短傾向。

稱兒子點頭同意

開庭時，何男憶起案發情景仍忍不住淚如雨下，他說，前年3月22日他開車載兒子至基隆河堤外，問兒子：「大家都累了，殺了你，好嗎？忍耐一下就可以變天使…，就能走路不用靠別人了！」語畢，他看見兒子點頭，便出手掐死兒子，「等到他不動之後，我才鬆手，抱著他大哭說對不起，陪著他聊天、聽音樂」，久久才起身打電話報警自首。

何男除堅稱兒子當時同意他動手、願意測謊外，還泣訴：「我看他活得很累，若送他去教養院被綁起來一輩子，我想他也不會要，他也想要解脫，我覺得他現在一定過得比以前好！」此外他也透露，原本想和兒子一起走，但考慮對家人的責任未了才作罷。

法官判定「利他殺孩」

何妻作證說，夫婦倆從兒子1歲起就跑遍各大醫院，試遍復健、針灸、電療、開刀等方式，但兒子年紀愈大肢體就愈僵硬，因多重重度障礙而全日需人照顧，在校又被同學嘲笑、孤立，以致情緒焦躁，會突然摔東西、咬自己手臂、用頭撞牆、踹人、故意摔倒等，尤其從啟智學校畢業後，情緒起伏更大，對於大人的批評很敏感，生氣時會大哭、自殘，還會攻擊別人，讓家屬真的備感辛苦。

合議庭認為，何男與家人一直積極為子奔波求醫，經無數次失敗、挫折後，才選擇以終結兒子生命來結束一切，並相信兒子能藉此解脫，符合「利他殺孩、慈悲殺人」的類型，客觀上足以引起一般人同情，加上全案符合自首要件，因此得給予兩次減刑，將殺人罪最輕法定刑期10年「對折再對折」後，將何判刑2年半。

除了殺人 應還有別的選擇

本案雖獲法院輕判，但律師陳敬暐指出，刑法上「顯可憫恕」條件頗為嚴苛，須在一般人的普遍價值中，達到逼不得已的程度才行，實務上許多犯罪被告都主張自己有苦衷，但絕大多數都只是自己主觀想法，難以自圓「非犯罪不可」的必要性，因而不被法官採信。