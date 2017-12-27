混血狼迷姦男模致死 共判17年2個月定讞

2017-12-27

〔記者項程鎮／台北報導〕台、日混血男子杜博文被稱為「男模之狼」，佯稱廣告公司老闆，在中國模特兒網站「美空網」物色白淨美型男模，約男模到飯店面試時，將毒品加入啤酒中，騙男模喝下後迷姦，造成其中一名曾獲男模大賽亞軍的24歲男模中毒身亡，杜潛逃回台被捕，最高法院維持高等法院更一審見解，依以藥劑強制性交致人於死罪判刑12年、欺瞞他人服用三級毒品罪判刑5年2月確定，法院將另訂執行刑。

判決指出，2011年9月，43歲杜博文利用中國網站獵取男模迷姦，謊稱自己是廣告公司老闆等身分，以拍攝電視廣告名義，約出許姓男模等人，到廣州某酒店碰面，多位男模喝下杜男「加料」的啤酒後昏睡，醒來發現衣衫不整、手機等財物不翼而飛，且「肛門怪怪的、痛痛的」，懷疑遭劫財劫色而報案。

2014年2月，杜男相中一名曾參加某模特兒比賽獲獎的24歲男模，杜男再度下藥迷姦，卻不幸造成男模中毒死亡，杜男潛逃回台，中國公安委請我國刑事局協助逮人，並查扣FM2藥丸72顆、安眠藥11顆、筆電、手機等證物。

一審依以藥劑強制性交致人於死等罪，重判杜男執行刑18年6月，上訴高院改判15年；高院更一審認為，被害男模案發前已服用K他命，杜男摻入FM2劑量過重，藥效加乘作用下，致男模死亡，考量杜男犯後未與被害人及死者家屬和解，犯後態度不佳，依以藥劑強制性交致人於死罪判刑12年、欺瞞他人服用毒品罪判刑5年2月，上訴後，被最高法院駁回定讞。