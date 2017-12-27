「非隱私部位」 偷拍大腿判無罪

2017-12-27

〔記者溫于德／台北報導〕新北市郭姓男子4年前偷拍隔壁夫妻淋浴，被法院判處拘役30日、得易科罰金3萬元定讞，近期又在捷運上偷拍女子「蜜大腿」，檢察官依妨害秘密罪嫌起訴，但台北地院法官認為，當事人並未親眼看見郭男偷拍，且捷運屬公共場合，郭男只拍大腿等「非身體隱私部位」，且郭男手機內72張大腿照都與當事人無關，日前據此判郭男無罪，仍可上訴。

據悉，2013年10月10日晚間，郭男得知鄰居夫妻將一同入浴，潛入防火巷內偷拍被逮，新北地院認定郭男確實偷拍，依「無故以錄影竊錄他人非公開之活動及身體隱私部位罪」，將郭判拘30日、得易科罰金3萬元，郭未上訴而定讞。

事隔3年，一名女子控訴，去年12月22日上午她搭乘捷運時，郭男疑似持手機「由下往上」偷拍她的大腿，她被路人告知，方知受害，要求郭男拿出手機讓她檢視，郭男嘴上同意，卻遲未將手機解鎖，後來趁捷運到站時偷溜走，警方告訴郭男手機內還有許多女生的大腿照，她才決定提告。

檢方將郭依妨害秘密罪嫌起訴，郭在院方審理時頻頻喊冤，強調「短短幾秒鐘不可能開手機偷拍」；法官認為，女子未親眼看見犯行，控告郭男偷拍已有疑義，且捷運屬於公共場合，若只是拍到大腿等「非身體隱私部位」，也未觸犯法條，何況郭男手機內72張大腿照都非拍攝該女子，無法認定郭男犯罪。