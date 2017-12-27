男嫌意圖咬舌自盡被攔阻 反咬警指「我有愛滋一起死」

2017-12-27

〔記者鄭名翔／苗栗報導〕朱姓男子駕駛變造車牌的車輛被攔查，警方在他身上搜出多本他人存摺及提款卡，帶回警局途中，朱男在警車上意圖咬舌自盡，李姓小隊長伸手制止，反遭朱男狠咬一口，還嗆說：「我有愛滋病及B型肝炎，要死大家一起死！」家屬供稱，朱男並未罹病，警方將朱男依妨害公務及竊盜等罪嫌送辦，李員自費抽血檢驗，初呈陰性反應，另對朱男提告傷害。

變造車牌被查 情緒失控

苗栗縣警局竹南分局前天獲報，37歲朱男駕駛一輛懸掛變造車牌的車輛，在新竹縣湖口鄉一帶徘徊，形跡可疑，李姓小隊長昨天率員前往攔查，在朱男車上查獲多本他人存摺及提款卡，朱男辯稱是代替朋友領包裹，警方將他帶回釐清案情。

不料，朱男情緒失控，大罵警方「一直找我麻煩」、「就是想逼死我」，隨即意圖咬舌自盡，李員見狀伸手阻止，拇指遭朱男狠咬一口流血，朱男囂張嗆聲說：「我有愛滋病及B型肝炎，要死大家一起死！」

警自費驗血 虛驚一場

朱男被帶回分局後，一改囂張態度，要求「找媽媽」，警方讓他與母親通話後，朱男坦承車子是透過臉書友人購得，但存摺及提款卡來源仍交代不清，全案訊後依傷害、竊盜、妨害公務等罪嫌移送苗栗地檢署偵辦。

朱母事後表示，兒子沒有愛滋病，警方仍請醫院替朱男驗血，李員也自費2500元到檢驗所抽血檢查，初步呈陰性反應，李員坦言：「真的會怕」，對朱男另提傷害告訴。