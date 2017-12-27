松菸富邦槍擊案 槍手雲林落網

2017-12-27

稱有龐大土方利益

開槍就可分一杯羹

〔記者王冠仁、姚岳宏／台北報導〕台北市松菸文創園區內富邦建設大樓上月發生槍擊，一名男子偽裝成便當外送人員，潛入7樓辦公室，朝天花板開1槍後逃逸，警方昨天下午在雲林逮捕槍手翁啟源；翁嫌供稱，他聽說富邦建設有龐大的土方利益，以為開槍就可分一杯羹，警方追問從何得知富邦建設在哪？翁嫌竟稱上網查的；由於翁嫌說法與事實差距很大，檢警懷疑他想要一肩扛起責任。

不過，警方側面了解，不排除與黑幫有意介入富邦建設在北市2個新建大樓工程土方標案遭拒，因而找槍手開槍示警有關。

警方指出，今年11月1日中午時刻，歹徒偽裝成便當外送人員，闖入台北市松菸文創園區的富邦建設大樓7樓辦公室，詢問「陳主任在不在？」總機人員回答不在後，歹徒朝天花板開1槍後，混入人群逃逸。

警方不排除黑幫介入

台北市信義分局與市刑大成立專案小組追查，根據槍手逃逸時所使用的車輛，查出29歲翁啟源涉案重大，翁犯案後四處躲藏，開著懸掛他人車牌的汽車南下逃亡，11月8日還到雲林斗六把逃逸使用的汽車轉賣，警方連日追查，鎖定翁嫌躲在雲林地區，昨天下午將他逮捕歸案，查獲犯案用的一把改造金牛座手槍。

翁嫌到案後不願多談開槍原因，但警方側面查訪，可能與富邦建設在北市中山區、信義區的兩起建地土方工程案有關，兩建地的土方工程，經招標後由某廠商得標，但牛埔幫與松聯幫份子疑似想分一杯羹，遭富邦建設拒絕，疑似引發幫派兄弟不滿，找翁嫌當槍手開槍警告。

警訊後暫將翁嫌依槍砲罪嫌送辦，也將再深入追查此案，並追查幕後主使者。