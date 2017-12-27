停武嶺誤踩油門 衝出護欄車懸空

2017-12-27

港情侶租車 摸黑上合歡山

〔記者陳鳳麗／南投報導〕香港一對年輕情侶來台自由行，昨日凌晨租車遊清境、合歡山，摸黑開車上合歡山，因尿急到武嶺停車場停車時，誤踩油門導致車子衝出護欄，汽車前半部懸空在護欄外，差點就掉下山坡，兩人報警求援，仁愛分局先將兩人救出車外，再聯繫拖吊車將車拉回，情侶倆驚魂未定頻頻向警方道謝，汽車半懸空場面驚險，也引來不少遊客拍照觀看。

來自香港的26歲翁姓男子與女友，由有國際駕照的翁男租車並負責開車到清境，昨日凌晨兩人摸黑開車上合歡山，希望能欣賞合歡山的晨曦與曙光美景。

兩人來到武嶺時，翁男因尿急將車開進武嶺停車場，從D檔要排到P檔時，右腳不慎踩到油門，車子暴衝衝出護欄，所幸底盤卡在護欄，車子前輪懸空在護欄外，後輪翹高，如同電影場景，相當驚險。

翁男和女友驚惶失措，趕緊打電話向警方求援，翠峰派出所員警清晨趕至，先將兩人拉出車外，再聯絡民間拖吊業者協助拖車，當時山上氣溫僅3、4度，警方載兩人到距翠峰所不遠的清境民宿休息。

留在現場等拖吊的汽車，被其他遊客當作奇景，紛紛拿相機拍照，有人還聚集研究車子如何開到護欄外，成為看晨曦之外的另一樂趣。

仁愛警分局呼籲上山迎曙光的遊客，天色昏暗山路彎曲，開車一定要放慢速度，而水晶宮路段容易結冰打滑，更要特別小心。