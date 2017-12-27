廟公尿急跑廁所 踩破地板跌15米深谷

2017-12-27

廟後方建物懸空

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣蘇澳鎮蘇南公路旁的萬聖廟，55歲張姓廟公昨到懸空架設的廚房後方上廁所時，疑因廚房木地板年久失修損壞，承受不了人體的重量，張男一腳踩破地板，「碰」的一聲墜落15公尺深山谷，還好樹叢茂密緩衝下墜力道，友人趕緊通報119將張男救起

，送醫檢查僅骨折輕傷。

木地板年久失修

警方調查，張男平常獨自住在萬聖廟，負責宮廟大小事務，昨天上午10點多在廟內與朋友聊天，因一時尿急，告訴友人要到廚房後面上廁所，因廚房木地板長年失修、腐蝕損壞，張男走過去沒多久，地板發出「碰」的一聲巨大聲響後破裂，張男瞬間從缺口墜落山谷。

樹叢緩衝僅輕傷

林姓友人聽到聲響，趕到廚房察看卻未見張的身影，只見地上破了1個長約1公尺、寬約50公分的大洞，他焦急從洞口往山谷下方呼喊張男，聽到張哀叫呼救聲：「我在這裡，快找人救我」，立即通報消防隊。

宜蘭縣消防局獲報，動員馬賽等3個分隊救災人車趕往，搜救人員用繩索下降，發現張男墜落的山谷下方處，樹叢茂密形成緩衝帶，張男跌落15公尺、相當於5層樓高度，因此幸運只有骨折、腰痛等輕傷，沒有生命危險。

由張男摔落處山勢陡峭，林木穿插其中，救援難度高，搜救人員將張男以繩索與捲式擔架固定，邊推邊拉往道路方向移動，張男不斷大喊「腰好痛」、「慢一點」，耗時約1小才將他成功救起，送往羅東博愛醫院救治。