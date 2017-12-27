孝女臉書PO厭世文 議員報警救命

2017-12-27

吞下大量安眠藥 緊急送醫已無礙

〔記者張軒哲／台中報導〕63歲郭姓婦女走不出喪女之痛，還要照顧9旬重病老父，郭婦心力交瘁，前天深夜在臉書發出厭世文，幸台中市議員吳敏濟服務團隊發現並通報警方，將吞下大量安眠藥的郭婦送醫急救，所幸並無大礙；衛生局表示，已派員前往關懷，並研議對郭父提供居家服務協助，減輕郭婦照護壓力。

小女兒往生、照顧9旬病父壓力大

服藥輕生的郭婦平日熱心公益，常募集物資行善助人，但日前因小女兒往生，讓郭婦鬱鬱寡歡，近來95歲父親重病，郭婦侍父至孝，承受龐大的照顧壓力，讓郭婦身心煎熬，萌生輕生念頭，在臉書發出厭世文後，吞服大量安眠藥輕生。

大甲警方指出，市議員吳敏濟服務處主任卓義芳，與郭婦互為臉書好友，發現文章透露輕生念頭後，立即報警處理，員警到場發現郭婦服藥且情緒激動，趕緊叫救護車將她送至大甲光田醫院救治。

婦想求救︰衛生局夜間無社工值班

吳敏濟趕到醫院關心，婦人仍不斷哭泣，因衛生局夜間無社工值班，找不到社工協助安撫，吳敏濟認為許多輕生的個案都發生在深夜，要求市府應該檢討人力配置，才能適時拉輕生者一把。

中市衛生局︰研議提供居家服務

衛生局指出，婦人是衛生局關懷的個案之一，因醫院有既定的處理流程，急診室護理人員也會協助，很少有社工深夜值勤，昨日上午已派員前往郭家關懷，並研議針對其臥病的父親提供居家服務協助，減輕照護壓力。

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