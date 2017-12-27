「洋蔥網路」駭Vidol影音 三立前員工起訴

2017-12-27

刪除主機資料 複製金鑰檔

〔記者謝君臨／台北報導〕三立電視台去年斥資10億元打造網路影音平台「Vidol」，推出不到1年累積百萬名會員，但從三立離職的曾姓、吳姓工程師，疑對前東家不滿，今年2月3度利用「洋蔥網路」手法駭入「Vidol」，刪除主機資料並複製金鑰檔，2人雖否認犯行，但台北地檢署掌握相關跡證，認定涉犯妨害電腦使用、無故取得電磁紀錄罪，昨將2人起訴。

Vidol 會員百萬 追星夯平台

網路媒體崛起，不少電視台轉型成立網路影音部門，三立去年3月斥資10億元，打造即時影音串流服務平台「Vidol」，平台定位以影像「Video」與偶像「Idol」吸引消費者，結合影音內容及偶像效應，在網路上引起追星熱潮。

曾為平台開發者 不滿前東家

檢警調查，曾姓、吳姓工程師原本在三立行動影音部、開發中心任職，去年底離職，疑對前東家不滿，知悉「Vidol」都存放在亞馬遜（Amazon）雲端上，竟於今年2月5日、9日，利用「洋蔥網路」駭入影音平台修改登入帳號、密碼，24日再駭入平台刪除資料，吳男另涉竊取平台上主機的4把金鑰檔，涉犯無故取得電磁紀錄罪。

三立發現遭駭報警，北檢今年3月指揮刑事局約談曾、吳到案，同時發動搜索，查扣2人筆電等電磁紀錄。

據悉，2人庭訊時均否認犯行，辯稱不知什麼是「洋蔥網路」，但檢察官懷疑2人未吐實，認定2人涉嫌重大，有串滅證之虞，聲請羈押禁見，法官裁定交保候傳。

2人筆電有洋蔥網路

檢警發現，曾、吳案發前3個月相繼離職，且曾為該影音平台的開發者，2人的筆電在2月5日、9日、24日，都有使用「洋蔥網路」的跡證，另同一時間共同出現在某飯店，使用該處的公共網路約1小時，認定2人涉案，昨提起公訴。