藝人岳父 驚爆在托兒所狎女童

2017-12-27

〔記者蕭方綺、黃良傑／綜合報導〕南部某托兒所發生協助餐廚事務的7旬男子涉嫌對女童伸狼爪侵害，被害女童向自己的阿嬤說「托兒所黑黑阿公偷摸我尿尿的屁屁」，家屬通報警方及社工並驗傷，怒告性侵，法院日前審結，判處男子8年有期徒刑，他否認性侵，全案可上訴；昨天更有媒體爆出，性侵女童的男子是藝人李㼈的岳父。

李㼈︰名字相同

李㼈昨表示，聯絡不上南部家人，不清楚發生了什麼事，他說：「岳父的名字跟判決書上的名字一樣，其餘的一概不知道。」

醫院檢出被害女童的下體有新裂傷，但被告否認指侵，反指女童年幼且事隔已久，有些事情記不清楚，陳述與事實有出入，並質疑被社工與家人誘導誣指。

判決書指出，被告在托兒所協助餐廚事務，被控趁該托兒所小班教室午休、老師全在其他房間開會之際，假藉上2樓教室為小朋友蓋被子，涉嫌將手伸入1名6歲女童內褲。

女童返家後告訴阿嬤，說托兒所黑黑的阿公摸她尿尿的屁屁等語，家屬報警通知社工陪同至醫院驗傷，確認女童下體有新裂傷，案經婦幼警察報請檢方起訴。

女童指控，「阿公」當天用手指頭挖她的屁股，挖了2下，還強調「阿公不是用摸的」，她告訴社工當時有直接看到阿公的臉，阿公就坐在地板上，「靠近我尿尿的地方被挖2下，我覺得會痛。」女童說當時很害怕，又怕被老師罵，所以沒跟老師講，回家後才告訴阿嬤。法院上週審結，並不採信被告的辯詞，判處8年徒刑。

該托兒所強調無法代替當事人回應，但發生這樣的事感到抱歉和難過，事發後托兒所已加強人員進出管控與安全，被告也沒有再回托兒所協助廚房工作。