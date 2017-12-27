男站後車斗顧貨 摔下車命危

2017-12-27

〔記者曾健銘／新北報導〕便宜行事釀禍！新北市蘆洲區44歲張姓男子，昨日搭著公司小貨車外出送貨，而他不是坐在副駕駛座，反而是站在後車斗內顧貨，結果車子才剛從公司駛出不到200公尺，張男就疑似重心不穩，從行駛中的貨車摔下，頭部重創，當場失去生命跡象，送醫後雖恢復呼吸心跳，但仍傷重昏迷中。

警方調查，張男甫進入飯店清潔用品公司工作約半年，昨上午11時許，他搭著由33歲陳姓同事駕駛的小貨車外出送貨，不料才剛出發不到200公尺就發生摔車事故，新北市消防局接獲民眾報案後，立刻派員趕往蘆洲區永安南路一段142巷內處理，但到場時只見躺在地上的張男頭部不斷滲血，身上雖無其他外傷，卻已無生命跡象。

陳姓駕駛供稱，當時他正要載運一批拋棄式紙拖鞋到蘆洲區中山一路339巷的倉庫卸貨，聽見後方傳來巨響後停車查看，才發現第1次坐在後車斗理貨的張男已摔下車，當時車速不快，不知道為何張男會發生意外；警方則表示，陳男酒測值為0，初步研判張男當時應是站在塞滿貨物、空間不大的後車斗上，車輛行駛途中不慎失去重心，才會跌落車外。

警方說，作業人員未依規定乘坐交通工具，已違反道路交通管理處罰條例第30條第3項，可罰3000元以上、9000元以下罰鍰，如致人輕傷可吊扣駕照1年，重傷或死亡更可吊銷駕照，訊後先依業務過失傷害罪嫌將陳男移送法辦。

警方強調，後車斗內多半沒有安全帶，人員乘坐在內，很可能因為地形顛簸或車輛加速而摔出車外，此外也可能遭身旁貨物砸傷，呼籲民眾勿為一時方便而違規乘坐，以免發生憾事。