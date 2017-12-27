出包補習班 將加強稽查

2017-12-27

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市某補習班老師黃志維，涉將15歲女學生當做性玩伴；基隆市教育處表示，事發後已將這家補習班列為優先稽查對象，並要求基隆市所有的補習班業者加強管理，並加強學校的性平教育宣導，讓學生了解性別平等的正確知識，也建議中央儘速修正「補習及進修教育法」等，將補習班納入不適任教師的通報系統。

教育處表示，在「才女作家自戕」事件過後，已規定補習班負責人及所有教職員工，對外招生、廣告都必須使用真實姓名，並列入稽查項目，確保補習班對外揭示的資訊符合實際情形，健全補習班的師資管理。