15歲女學生當性玩伴 狼師車震被警抓

2017-12-27

還教少女隱瞞父母

〔記者楊國文／台北報導〕又見狼師！基隆市某補習班老師黃志維將15歲女學生當作性玩伴，還趁暑假在台北市等地摩鐵，甚至跑到女學生住處，7度性侵她，最後一次因路邊車震被警查獲而曝光。黃男厚臉皮以民事已判賠60萬元，請求宣告緩刑，但少女家長怒斥黃男竟教導女兒隱瞞姦情，不可原諒，「不希望有其他人受害」，高等法院認為黃男「師道淪喪」，昨判刑2年6個月，未給予緩刑。

補教師判2年半

據悉，37歲的黃志維長相斯文、幽默，頗受補習班同學歡迎。去年初，黃男對剛滿15歲的被害女學生進行幾次課業輔導後，竟心生淫念，雖然有時候採一對一的方式，卻是以「輔導為名，行追求之實」，去年9月初，藉口載她到台北市兜風，最後竟帶她到北市摩鐵發生性關係。

家長怒︰不可原諒

1週後，黃男食髓知味，一早就邀女學生到基隆市某汽車旅館「開房間」；同年9月中旬開學後，黃男行徑更為大膽，問清楚女學生該天中午父母均不在家，直接跑到她家的房間嘿咻。

同年9月底起到10月初，黃男又載女學生到基隆市摩鐵2度發生性關係；有一次，女學生晚間上完補習班的課後，黃載她回家途中，竟臨時起意帶她到偏僻的產業道路旁性交。

同年11月初，黃男因載女學生到基隆市安樂區一處馬路旁車震，被警方發現有異，當場捉包查獲。女學生父母接獲警方通知後，她才坦承一切，並吐露黃男數度叫她要對性事保密，女學生父母氣得對黃男提告，並附帶民事求償。

今年9月一審民事判決黃男應賠償60萬元確定，高院刑事庭審理時，黃男當庭拿著判賠的60萬元支票交給女學生父母收受，並異想天開以此請求合議庭宣告緩刑，或從輕量刑。

不過，少女父母斥責黃男身為教師，不僅傷害女兒，還教導她欺騙父母，讓家人痛心，毫無悔意，不可原諒，不希望再有其他人受害，不願和他和解。