除暴特勤隊開紅盤 逮擁槍角頭

2017-12-27

〔記者姚岳宏／台北報導〕前天才揭牌成立的刑事局「除暴特勤隊」立建大功，鎖定基隆角頭趙開雄擁槍被法院判刑8年定讞，不願入監遭通緝還持槍在外暴力討債，警方前天到新北市板橋區一處停車場埋伏，趙男打算拔出腰際已上膛貝瑞塔制式手槍反抗，遭除暴特勤隊幹員迅速壓制逮捕。

前天才揭牌即建功

警方說，綽號「阿勇」的56歲趙男，2008年間持有制式槍械被捕，並遭法院判處有期徒刑8年定讞，趙男遲未到案執行，2012年被通緝後，逃往新北市板橋租屋躲避檢警查緝，期間仍不時回到基隆持槍暴力討債，還對外自稱是「槍擊要犯」，讓地方人士避之唯恐不及。

刑事局偵二大隊根據線報，前天會同剛成軍的除暴特勤隊9名隊員，前往趙男位於板橋大觀路的藏匿處埋伏，發現他正要到停車場取車，立刻一擁而上逮人，過程中趙男一度欲抽出插在腰際的貝瑞塔手槍，所幸即時遭到壓制，未造成意外。

警方在趙男身上搜出已上膛的貝瑞塔手槍，也在其租屋處搜出華瑟手槍、彈匣、子彈、電擊棒、擦槍工具及手銬等物品。

趙男落網後，推稱槍枝是過世的黑道老大寄放，不入監是因為罹患糖尿病，怕在監獄無法受到妥善照顧。警詢後依槍砲彈藥刀械管制條例，將他移送新北地檢署偵辦，後續將深入追查相關槍枝有無涉及他案。