開賓士包租婆 絲巾勒死女兒

2017-12-27

〔記者蔡清華／高雄報導〕高雄市楠梓區後昌路昨日發生母親勒斃女兒命案！59歲潘婦曾擔任派出所志工，是開賓士的包租婆，但疑有被害妄想症，目前治療中，她昨天疑因「睡不好」和女兒吵架，竟用絲巾勒死女兒後拉下鐵門反鎖在屋內，並打電話告知友人，警、消人員破窗入內才將潘婦帶出。潘婦胡言亂語稱「神明降旨要我勒死女兒」。

疑因睡不好發生衝突

橋頭地檢署以潘姓婦人涉犯殺人重罪，亦有證據待調查，為避免其有逃亡、串證或滅證之虞，昨天晚間向法院聲押獲准。

被害人29歲王女昨天上午原本帶著包包欲開車出門，與其母親潘婦發生口角衝突，疑冷不防遭身形壯碩母親從後方勒住頸上的絲巾，後仰倒地氣絕死亡。

潘婦勒死女兒之後，拉下鐵門，將自己反鎖在案發現場2樓房間內，上午10時許潘婦打電話給後勁農會行員友人，稱「我勒死女兒」，行員半信半疑，仍立即向警方報案。

警方到場後發現大門深鎖，從外大聲呼叫，潘婦仍不願出門，最後經消防人員破壞1樓鐵窗才進到屋內，潘婦女兒躺在1樓車庫，氣絕多時、全身僵硬，潘婦自行從2樓走下樓梯，隨員警到派出所接受偵訊，被依殺人罪嫌移送橋檢偵辦。

據了解，潘婦到案後神情冷漠，稱會自己面對，但時而言詞閃爍，胡言亂語，還說這是神明降旨要她勒死女兒。

警方調查，潘婦喪偶多年，目前與未婚小女兒同住，曾擔任派出所志工，協助警方受理民眾洽公事宜，熱心服務、與志工夥伴相處融洽，後來發現有精神上的問題就醫治療，已有一段時間沒到派出所排班；死者最近剛留學回國，目前在工研院兼職打工，另大女兒及二女兒已出嫁。

聞訊趕回來的女兒說，案發前母親已多日無法入眠，最近情緒不穩定，曾聽小妹抱怨，母親自己睡不著還疑神疑鬼，也不讓小妹好好睡，兩人最近常因此衝突。

附近鄰居說，潘婦經濟狀況不錯，是有多間房屋的包租婆，平時外出都開賓士車代步，打扮像個貴婦，並沒有什麼異樣，只是最近發現有跟女兒發生爭吵。