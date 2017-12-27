中華郵政︰先代償 將向陳員追討

2017-12-27

〔記者陳宜加／台北報導〕高雄二苓郵局員工陳明亮私吞客戶近千萬，中華郵政發言人藍淑貞證實確有此事，已上報金管會，並稱中華郵政以客戶權益為優先，仍將向陳員追償剩餘款項，並將予以免職。

藍淑貞表示，中華郵政內部調查發現，陳員偽造存單、挪用客戶存款，並用於私人用途，已將本案向上報到金管會。陳員答應還錢卻無力償還，外界質疑中華郵政動用賠補基金代償，由全民買單。藍淑貞強調，中華郵政以保障客戶權益為第一優先，因此先行還錢給當事人，但個人犯罪行為，未來中華郵政仍將向其追償剩餘款項，絕不是讓全民買單。