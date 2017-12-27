郵局廉能楷模A千萬 竟要全民買單代賠？

2017-12-27

〔記者余衡、黃良傑／綜合報導〕中華郵政的員工侵吞客戶千萬定存，竟要全民買單代為賠償？

擬以郵政賠補基金代償

曾獲廉能楷模的高雄二苓郵局員工陳明亮，疑因個人投資失利，竟以空白定存單偽造單據後，A走客戶欲辦理定存的近千萬元現金，全案已由高雄地檢署偵查中，陳嫌東窗事發後僅吐出約200萬元款項，據傳中華郵政公司擬以「郵政賠補基金」代償近800萬餘款，形同變相由全民買單；甚至郵局高層疑擔心此事影響人事升遷並引發突襲式金檢，未落實回報金管會。

據消息透露，陳嫌年近60歲，是專職儲匯業務的資深員工，服務30年表現穩定，還曾因主動退還客戶溢付款項獲頒廉能楷模，過去操作股票期貨小有獲利，但今年中起疑似投資不順，經常利用上班空閒時間看盤下單，隨後就傳出他涉嫌侵吞客戶巨額存款。

未落實回報金管會

據了解，被害人9月底拿著近千萬元現金到二苓郵局申辦定存，陳嫌收錢後以作業不及、無法當場給予定存單留底等話術矇騙，事後再偷拿主管印章，變造一張空白定存單給被害人，趁機將這筆巨款私吞。

檢警發現，陳嫌今年9月間曾以兒子名義申辦定存，當時他未依規定列印定存單據，反而是將空白定存單取走私存，懷疑他早就預謀犯案。

客戶查不到定存才爆發

被害人日前臨櫃出示定存單據，洽詢定存解約事宜，郵局人員卻查不到這筆巨額定存，郵局察覺有異展開內部調查，揭發陳嫌惡行，報警將陳嫌依背信、業務侵占、偽造文書及偽造有價證券等罪法辦。

陳嫌到案後坦承A錢，同意全額賠償，盼獲法院輕判，但至今只賠了200萬元，據悉，中華郵政公司為了填補剩下近800萬元餘款，高層屬意用今年度的郵政賠補基金代為賠償，等同是由全民買單代為賠償。

知情人士表示，郵局對老鳥通常較為寬容，今年7月在瑞芳郵局A走4億保費的也是資深員工，郵局高層疑擔心內部重大金融犯罪頻傳，可能影響人事升遷並引發突襲式金檢，目前暫將陳嫌記兩大過免職，但高層對本案態度被動，第一時間未落實回報金管會，對嚴重管理缺失毫無其他舉措。