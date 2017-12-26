婦網上學印假鈔 購物換零被抓包

2017-12-26

〔記者吳昇儒／基隆報導〕婦人吳淑惠因家中經濟狀況不好，竟異想天開地用印表機印出3、40張1000元、500元偽鈔，再拿去與基隆南興市場的小攤商換找真鈔，警方接獲多名攤商報案後介入追查，10月間趁吳婦又持偽鈔向胡姓攤商購買床包時，將她逮捕送辦；基隆地檢署偵結認定吳婦偽造貨幣屬實，昨將她起訴，吳婦恐將面臨5年以上重刑。

刻意和攤商哈啦 分散注意力

檢警調查，53歲吳婦數月前在網上學會利用印表機印假鈔，但她不會使用雙面列印功能，只能先分別印出1000元及500元大鈔的正、反面，土法煉鋼將其黏合起來，再拿去住處附近的超商、攤商購物，為防被人看出破綻，她總趁商家客人較多、無暇細看時上門，交易過程也會刻意跟攤商聊天哈啦，許多攤商回過神後，才摸出紙質不對，方知受騙。

10月20日上午10時許，吳婦又持偽造的千元大鈔向胡姓攤商購買床包，沒想到被胡當場抓包，在附近蒐證的員警聽聞胡大喊「抓到了」，趕抵將吳婦帶回偵訊，並在吳婦家中起出犯案用的模造紙與多功能印表機等證物。

警方清查，吳婦從10月6日開始犯案，不法所得約9500元，至少有8名攤商受害，其中最可憐的是，一名販售甜甜圈的李姓攤商，共損失4000元；吳婦到案後坦承，她是透過網路影片學習印假鈔，因家中經濟狀況不好，才會鋌而走險犯案。

檢察官認為，吳婦行為已觸犯妨害國幣懲治條例，因此將她起訴，吳婦依法將面臨5年以上有期徒刑，得併科500萬元以下罰金。