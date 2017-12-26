假警攔抽菸高中生 騙走2萬元潮鞋

2017-12-26

誆抄完心經才歸還

〔記者姚岳宏／台北報導〕31歲男子廖冠霖假冒少年隊刑警，見有高中生在防火巷抽菸，竟要求他們抄寫心經，之後發現有名陳姓高中生穿著2萬多元的名貴潮鞋，便以交付該潮鞋作為擔保品，等抄完心經後再歸還為由，騙走潮鞋，廖男兩天後重施故技時，被高中生發現，報警逮人，訊後依詐欺罪嫌移送檢方偵辦。

曾裝黑道恐嚇詐財

警方說，這不是廖男第一次犯案，2008年8月他就在西門町一帶，專找落單、涉世未深的高中生或情侶恐嚇詐騙，當時他假裝黑道份子，以「收戀愛稅」或「走路不長眼」為由，逼迫對方交錢；9年後他竟轉變身分，從「假黑道」進化成「假刑警」，仍繼續詐騙高中生。

大安分局新生南路派出所上週三接獲陳姓高中生報案，稱其與同學在學校後方、信義路三段防火巷抽菸時，突有廖姓男子趨前表示自己是少年隊刑警，抄下在場抽菸學生班級學號，並恐嚇要告訴教官或選擇抄心經作為懲罰，學生們當下都說要抄心經。

廖男見其中1名陳姓高中生穿著網拍價值2萬多元的愛迪達名貴潮鞋，認其家境富裕，單獨支開陳生至附近巷弄，表示須先以2千元抵押，等其抄完心經再歸還，但陳生身上僅有3百元，廖男便要他脫下潮鞋交付，作為擔保品。

廖男得手後，食髓知味、故技重施，兩天後在南陽街補習班附近，欲以相同伎倆詐騙其他高中生，碰巧遭眼尖同學認出，通知陳生報警處理。