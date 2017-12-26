摩鐵櫃檯說溜嘴 醋男闖進房揍死小三

2017-12-26

聯絡不到人 怒砸小三汽車

〔記者項程鎮／台北報導〕男子梁智遠婚後外遇在KTV工作的謝姓女子，去年7月間得知謝女與男客出場，醋勁大發下，竟出拳將謝女打到重傷昏迷，且在謝女昏迷後，還誤認她只是外傷，未及時將她送醫，導致年僅36歲的謝女傷重慘死；最高法院審理後，依傷害致死罪將梁男判刑12年6月，全案定讞。

接小三來電 隱約聽到摩鐵名

判決指出，住在彰化的33歲已婚男子梁智遠，婚後與元配分居，並和在KTV工作的謝女交往，去年7月31日凌晨因聯絡不到謝女，與表弟、朋友一起到KTV找人，並把謝女停在KTV旁的汽車砸毀，謝女接獲KTV通知後，打電話給梁男，梁男在通話中隱約聽到「歐遊」2字，隔天清晨即循線跑到「歐遊汽車旅館」內找人，旅館陳姓櫃檯人員緊張之下，不小心說溜嘴，告訴梁男：「510號房有酒醉客人入住，但剛才已經離開了。」

以為只是皮肉傷 未將女送醫

當天清晨6點半，梁男直接開門進房查看，果然發現謝女睡在房內，而共宿的男客已經離去，他懷疑謝女與男客上床，氣得對謝女拳打腳踢，把謝女打癱在地，且事後誤判謝女只是瘀青、血腫，並未將謝女送醫，僅叫表弟開車把謝女載到住處休息，休息約2個小時後，才驚見謝女已經斷氣，雖立刻施以心肺復甦術並將其送醫，謝女仍香消玉殞。

傷害致死罪 判12年6月定讞

一審採信梁男辯詞，認為他沒殺人犯意，只是「教訓」謝女時下手太重致死，依傷害致死罪將他判刑12年6月，梁男認為自己已賠償謝女雙親300萬元，上訴盼獲減刑，但台中高分院認為，梁男不顧自己有家室，仍和謝女交往，原應更疼惜謝女，卻只因吃醋就打死謝女，仍判刑12年6月，全案經最高法院駁回定讞。