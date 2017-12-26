直銷「超人藥」又害1人 檢追加起訴

2017-12-26

健康食品誇大療效 病情毫無改善

〔記者楊政郡／台中報導〕對外宣稱擁有美國紐約大學生化物理博士學位的王文欽，成立龍騰瑞仕公司，販售「吃了給你超人的能量」等誇大療效的健康食品，今年2月被台中地檢署依違反健康食品管理法起訴，台中地檢署又查出，另名吳姓被害人購買龍騰的「倍喜克」、「愛提維」、「瑞斯維」，可是病情毫無改善，檢察官昨依詐欺取財等罪追加起訴。

直銷吸收4萬餘會員 犯罪所得32億

日前有楊姓被害人誤信「王文欽博士」的健康食品療效，103年8月加入八馬直銷公司會員，陸續購入「倍喜克」等健康食品，104年初出現子宮大量出血，差點喪命，105年9月間調查局台中市調查處等單位，查扣大批宣稱誇大療效的健康食品「倍喜克」、「愛提維」、「瑞斯維」，業者宣稱可調解血脂、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等等，還說吃了給你「超人的能量」，並能排除體內癌細胞等，結果都是未經許可輸入、販售。

台中地檢署今年2月依違反健康食品管理法起訴龍騰瑞仕公司及負責人王文欽等7人（審理中），該公司有4萬餘名會員，犯罪所得32億餘元。

博士宣稱是WHO會員 全拿不出證明

檢方又查出吳姓被害人也是龍騰的受害者。起訴書指出，王文欽對外宣稱擁有台大物理系學士、美國紐約大學生化物理博士學位，吹噓是聯合國世界衛生組織WHO會員，都拿不出證明。

吳婦有長期失眠、頭疼及自主神經系統疾患，102年起每半年花2萬8350元買龍騰的「倍喜克」、「愛提維」、「瑞斯維」，104年3月加碼買3萬3590元，104年7月再加碼買5萬6700元，可說是長期愛用戶，可是病情毫無改善。