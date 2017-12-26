直銷「超人藥」又害1人 檢追加起訴

2017-12-26

健康食品誇大療效 病情毫無改善

〔記者楊政郡／台中報導〕對外宣稱擁有美國紐約大學生化物理博士學位的王文欽，成立龍騰瑞仕公司，販售「吃了給你超人的能量」等誇大療效的健康食品，今年2月被台中地檢署依違反健康食品管理法起訴，台中地檢署又查出，另名吳姓被害人購買龍騰的「倍喜克」、「愛提維」、「瑞斯維」，可是病情毫無改善，檢察官昨依詐欺取財等罪追加起訴。

直銷吸收4萬餘會員 犯罪所得32億

日前有楊姓被害人誤信「王文欽博士」的健康食品療效，103年8月加入八馬直銷公司會員，陸續購入「倍喜克」等健康食品，104年初出現子宮大量出血，差點喪命，105年9月間調查局台中市調查處等單位，查扣大批宣稱誇大療效的健康食品「倍喜克」、「愛提維」、「瑞斯維」，業者宣稱可調解血脂、改善腸道、消除疲勞、強化骨骼、免疫調節等等，還說吃了給你「超人的能量」，並能排除體內癌細胞等，結果都是未經許可輸入、販售。

台中地檢署今年2月依違反健康食品管理法起訴龍騰瑞仕公司及負責人王文欽等7人（審理中），該公司有4萬餘名會員，犯罪所得32億餘元。

博士宣稱是WHO會員 全拿不出證明

檢方又查出吳姓被害人也是龍騰的受害者。起訴書指出，王文欽對外宣稱擁有台大物理系學士、美國紐約大學生化物理博士學位，吹噓是聯合國世界衛生組織WHO會員，都拿不出證明。

吳婦有長期失眠、頭疼及自主神經系統疾患，102年起每半年花2萬8350元買龍騰的「倍喜克」、「愛提維」、「瑞斯維」，104年3月加碼買3萬3590元，104年7月再加碼買5萬6700元，可說是長期愛用戶，可是病情毫無改善。

  • 對外宣稱擁有美國紐約大學生化物理博士學位的王文欽博士辦講座的海報。 （ 資料照，記者楊政郡攝）

    對外宣稱擁有美國紐約大學生化物理博士學位的王文欽博士辦講座的海報。 （ 資料照，記者楊政郡攝）

  • 龍騰公司進口大批健康食品，透過八馬直銷公司進行銷售，誇大療效能給人「超人的能量」，圖為台中市調查處去年查扣該公司貨品。（ 資料照，記者楊政郡攝）

    龍騰公司進口大批健康食品，透過八馬直銷公司進行銷售，誇大療效能給人「超人的能量」，圖為台中市調查處去年查扣該公司貨品。（ 資料照，記者楊政郡攝）

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