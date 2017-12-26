2年涉浮報20萬 南投2警收押

2017-12-26

〔記者陳鳳麗／南投報導〕南投縣警局許姓警務員及陳姓警務員自103年到105年涉利用印製教材講義機會，由簡姓印刷廠商出具不實的發票，浮報數量，金額約20萬元，3人被檢方依貪污治罪條例罪嫌，聲押獲准。

南投縣警局表示，許、陳二員是因該局研習沒有編茶水費，才從印講義的費用挪作茶水費，並未把錢放入自己口袋。

南投地檢署本月21日由檢察官指揮法務部廉政署中部地區調查組等單位，持搜索票前往簡姓廠商及住家等5處地點執行搜索，帶回相關帳務及採購資料，並傳訊簡姓廠商、許姓警務員、陳姓警務員及其他證人共7人到案。

南投檢方表示，許姓警務員及陳姓警務員自103年到105年間，利用辦理研習購辦教材講義的機會，由簡姓印刷廠商出具不實的統一發票，浮報數量，再由警務員持向南投縣政府警察局辦理核銷，金額約20萬元。3人共同涉有貪污治罪條例等購辦公用物品、浮報數量價額，利用職務詐取財物等罪嫌，因涉嫌重大且有勾串證人之虞，故向法院聲押獲准。

南投縣警局則表示，陳、許二人承辦研習業務時，因局裡沒有茶水費的支出項目，只好把講義費挪作茶水費，20萬元全用在研習活動，並未放入自己口袋。

據熟識兩人的人士透露，許、陳都是老實人，其中一人的妻子得知先生被收押後向親友表示「想請律師卻沒有錢」，讓親友大感心酸。