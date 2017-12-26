舉重金牌 傷退淪詐騙車手

2017-12-26

曾是國手 葉男︰經濟困難當車手

〔記者張勳騰／苗栗報導〕曾參加亞洲青少年舉重錦標賽的19歲葉男淪為詐欺車手，涉嫌在台中提款45萬元被查獲，獲釋後又被查出在苗栗縣的ATM連續盜領3次，得款1萬4000元，警方昨依詐欺罪送辦，並向上追查幕後詐欺集團首腦及共犯。苗栗檢方原裁定2萬元交保，但葉家籌不出保釋金，檢方同情，改裁定限制住居。

2萬交保 家人籌不出錢

今年5月18日三義鄉自動櫃員機遭詐欺車手連續盜領3次，分別提領1萬元、3000元及1000元，苗栗警分局偵查隊透過全國警方所建立的LINE詐欺群組，比對影像查出葉男涉案，昨一早到台南市住處，將他拘提到案。

警方調查，葉男與另3名車手會合，5月18日到苗栗縣三義鄉提款，5月24日前往台中提款45萬元，返回台南市新營區時被警方盤查，並隨案查扣贓款45萬元，做了白工，分文未得。葉男獲釋後僅以到工地綁鋼筋，1天賺1800元為生。

葉男幼時單親，現與父親、弟弟同住，葉父以演布袋戲為業，但生意冷清，家中經濟狀況不好。苗栗警方昨前往拘提時，葉男身無分文，還是弟弟將身上僅有的500元給他帶著。

葉男設籍台南，國中、高中時期是舉重國手，2011年全國總統盃舉重錦標賽獲國男50公斤級第四名、2012年台南市中等學校聯合運動會獲國男組51公斤級第一名、2013年全國青年盃舉重錦標賽50公斤破紀錄奪金，以及全中運挺舉、抓舉及總和奪國男組金牌，均破大會紀錄，同時獲得在卡達杜哈舉辦的第十五屆亞洲青少年舉重錦標賽第三名，風光一時，但因受傷黯然退出體壇，高二時休學。

葉男供稱，透過臉書認識車手頭，說要介紹高薪工作，車手頭要他5月18日搭車到台中工作，後來才知是要幫詐騙集團提領贓款，酬勞2%，因經濟不好、工作不好找，無奈才會去當車手。