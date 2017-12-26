3年前曾自殘 警耶誕躲廁所自殺

2017-12-26

〔記者王冠仁／台北報導〕台北市中山分局32歲邱姓偵查佐，3年前疑家庭問題及工作壓力自殺未遂，邱員前天休假，昨耶誕節上午上班，下午就被同事發現倒臥分局廁所，緊急送醫回天乏術，警方在他上衣口袋找到一包不明白色粉末，經毒品檢驗包篩檢，沒有毒品反應，警方研判偶爾情緒不穩的邱，可能是一時情緒失控，才吞服不明粉末自殺身亡，尋短原因待釐清。

吞不明粉末 不治

邱姓偵查佐已婚，育有一名2歲女兒。警方調查，本月23日，邱員參與維安勤務後，前天休假，昨上午9時準時到分局隊部值班，上班期間皆無異狀，中午突然失去蹤影，同事以為他去用餐，後來撥打多通電話無人接聽，才察覺有異，不久發現分局2樓一間廁所反鎖、邱員倒臥其中，送醫不治。

警方說，邱員身上沒發現明顯外傷，但在他上衣口袋找到一小包白色不明粉末，另在廁所垃圾桶找到一小罐空瓶，初步研判他可能躲進廁所，將粉末和水後吞服尋短。由於現場沒有遺書，警方將再訪查他的家人、親友釐清死因；至於白色粉末是什麼？還須送驗判定。

邱員的同事指出，3年前，邱員疑因家庭問題加上工作壓力大，導致情緒不穩，某次上班簽到就離開分局，曠職並失聯，警方透過手機定位追查，發現他手機訊號出現在石門水庫附近，派員查找未果。

1星期後，邱員於深夜時刻自行返家，但他坐在家門口也沒敲門，直到家人開門才發現，他的手腕還有自殘割傷傷勢。

警方說，邱員「出狀況」後，一度被取消配槍與加班，但經內部輔導、鼓勵他多與同事聊天交談說出內心煩惱後，情況好轉，工作表現趨於正常，才讓他回到一般工作崗位。

一度被取消配槍

警方指出，邱員是警專24期畢業，從警資歷9年多，從警生涯大半在基層派出所服務；數年前，他由北市警中山分局長春路派出所，轉調偵查隊內勤處理業務，但因手腳俐落、表現不錯，且對外勤工作有興趣，在今年中轉任偵查隊外勤小隊。

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