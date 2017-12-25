少年開槍子彈轉彎 衰翁車胎消氣卡彈

2017-12-25

送修才知中槍 翁怒報警

〔記者王俊忠／台南報導〕「啥米!?我的休旅車輪胎消氣，不是被刺破輪，竟然是遭1顆子彈打穿！」台南蘇姓老翁停路邊的休旅車右後輪胎消氣，保養廠師傅告訴他輪胎內有顆彈頭，憤而拿著彈頭報案，協助警方破獲槍擊案。

警方調查，16歲黃姓少年23日凌晨1點許，與女友及1名男性友人在台南市鹽埕路的公園聊天，遇到曾在網路互嗆的網友，對方拿出棍棒追打他們，黃少從機車置物箱拿出改造手槍，朝地上開一槍示警，沒想到子彈跳彈竟誤射到蘇翁車子的輪胎。

住在鹽埕路上的蘇姓老翁，當天上午發現停路邊的休旅車右後輪胎消氣，把車送到保養廠，保養廠師傅下午通知他「汽車輪胎修補好了，可以來領車」。蘇翁到保養廠，師傅告知輪胎內有顆彈頭，破胎處疑是遭彈頭打穿。

蘇翁23日晚間6點許拿著彈頭報案，警方調閱監視器畫面比對，發現是騎機車的年輕男子所為。

槍手稱非故意 警存疑送辦

當晚8點半，警方在鹽埕路、新都路口公園旁查獲涉案的黃少，並在少年騎乘的機車置物箱內起獲1把改造手槍、1個彈匣等證物。

警訊時，黃少坦承槍是他開的，手槍是在四草大橋一帶撿到，還說不是故意打蘇翁的車。警方存疑，已將手槍送警局鑑識中心鑑驗與採證溯源，並依槍砲罪嫌將黃少移送台南地院少年法庭處理。