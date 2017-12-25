船長落海獲救 「幽靈船」暗夜迷航

2017-12-25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕37歲鄭姓船長22日從澎湖鳥嶼漁港安檢所，獨自開澎湖籍漁船「鳥意勝3號」出海，在嘉義外海放下漁網作業時，鄭某卻意外落海，當晚8點50分被鄰近漁船救起；事發時漁船引擎未關，漁船猶如幽靈船，以約5.5公里的時速在海上航行3小時，22日深夜11點來到離布袋漁港9.6公里處外海，23日清晨被海巡署人員拖回布袋港，通知船方領回。

鳥意勝3號引擎未關 自動航行3小時

鄭姓船長意外落海後，22日晚上8點50分在嘉義縣布袋好美里外海被鄰近漁船救起，不過，鄭某落海時，漁船已經放下漁網進行捕撈作業，因此這艘無人漁船當時未關閉動力，持續以約5.5公里的時速朝東北方行進。海巡署22日深夜接獲通報，得知船長雖獲救，但漁船持續在海上航行。

由於無人漁船在海上漂流可能造成航安問題，海巡署要求雷達作業組加強海面目標監控，通知出港作業漁船注意航安，避免碰撞，並請嘉義布袋第13海巡隊派遣海巡艇協尋。

漁網恐卡到暗礁 海巡切斷後將船拖回港

22日深夜11點，海巡艇確定「鳥意勝3號」位置後，海巡人員登船，發現漁網已放，引擎未關，屬於捕魚作業中，若直接拖回，漁網恐卡到暗礁，用力拉扯唯恐造成漁船毀損，最後經船長家屬同意，切斷漁網再拖回，23日凌晨1點將漁船平安拖回布袋港，通知船方領回，船家很感謝。