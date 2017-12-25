奧客訂56杯飲料不取 還嗆敢報警就砸店

2017-12-25

損失2680元 肉搜奧客

〔記者王俊忠／台南報導〕身高約180公分、戴黑色眼鏡的男子，23日上午到台南市「蓋不同奶蓋茶」茶飲店訂56杯茶飲，約定下午2點取貨卻沒現身，店方損失約2680元，當天下午5點，店員發現眼鏡男在店外，追了上去，對方卻邊逃邊嗆「是廟會陣頭的，敢報警就砸店！」店員沒追到眼鏡男，PO網請網友協助肉搜奧客。

為免浪費，店方已將56杯茶飲分送顧客與附近鄰居。警方說，當晚店家已向警方聯繫，但店長表示不願意報案，只希望警方協助查出該男子，要男子出面解決，警方正調閱監視影像追查對方身分。警方表示，男子嗆店家報警要砸店，恐涉恐嚇危害安全罪嫌；至於訂茶飲未出面付錢取貨，則涉買賣約定不履行民事侵權的問題，會設法找出這名男子出面說明。

嗆報警要砸店涉恐嚇

「蓋不同奶蓋茶」位於南市南區西門路一段，店家在臉書PO文控訴，23日一早開店，有名男子到店裡點了56杯飲料，說他是廟會的，下午2點廟會主委會來拿並付錢，並在訂購單留下手機號碼。

訂貨留的號碼是空號

店家表示，前天下午2點不見人來取貨，打對方留的手機號碼發現是空號，一直連絡不上，直到下午5點多，有同事在店門口發現這名男子，望著店裡不知道在看什麼，男子發現被店員看到，拔腿就跑。

2名店員追了出去，往永福路一直追到忠義路的台電營業處大樓。追逐過程中，店員大喊「搶劫，有人騙錢」，還邊跑邊問「為什麼點了飲料不來拿？」男子起初否認說沒有點，後來又承認有點，只是廟會臨時取消，所以他不要了。

店家說，訂茶男還嗆說「如果敢報警就砸店，不要以為廟會好惹的！」因為對方跑得很快，最後被他逃了，但已經去警察局備案。

茶飲店並公布奧客特徵，「身高約180公分、體重75公斤，年紀約35歲，戴黑色nike的帽子、戴黑框眼鏡，膚色黑，穿著地藏小王刺繡外套、藍色運動褲，講話有點台灣國語＋大舌頭」。