斷不開的小三！男猝死 兒女追打按摩女

2017-12-24

〔記者陳恩惠／台北報導〕70歲黃姓男子到一家泰式養生館按摩，過程中，按摩女子發覺黃男身體不對勁，陪同他就醫仍不治，黃男兒女等家屬趕到醫院見他最後一面，發覺陪同就醫的陳姓按摩女子，就是黃男生前的外遇對象，氣得當場追打陳女。檢警不排除黃男之死是心血管方面的舊疾所引起，不過家屬認為黃男的死因不單純，檢方決定解剖細驗。

家屬疑有隱情 決定解剖

家屬表示，黃男平常獨居，生活自理無礙，有心血管疾病史及關節老化現象，平日會騎單車、打高爾夫球及爬山，曾聽說黃男常到台北市重慶北路這間按摩店消費。黃男兒女說，父親前往消費時，固定由陳女服務，兩人發生婚外情，陳女遭控妨害家庭，法官判決賠償40萬元，沒想到兩人仍繼續在一起。

警方調查，47歲陳女是嫁來台灣的中國籍女子，已離婚。陳女避談與黃男有無婚外情，僅向警方供稱，她到養生館工作兩年多，黃是常客，每週指壓腳底2次，每次消費2至4小時，是個好客人；有時黃男覺得身體不舒服，她會幫黃刮痧。

陳女表示，日前黃男來店消費，按摩前說「今天不想趴著，心臟有些不舒服」，她幫黃男做了10分鐘腳底按摩，觀察對方臉部，發覺黃男嘴唇發黑，立刻停止按摩，告訴黃男他的情況不對，黃一度不信，後來同意搭車去醫院。陳女說，沒想到途中黃突然緊抓心臟部位，直呼「這裡好痛」，送進醫院急診室後不治。