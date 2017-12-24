老太太的復仇！紅包誘餌抓菜市場扒手

2017-12-24

〔記者蔡孟尚／新竹報導〕新竹縣竹東鎮一名80多歲的老太太，日前在市場買菜時被扒手偷走皮夾，昨再到市場買東西時配合警方建議，用紅包袋裝廢紙吸引歹徒再度下手，警方則派員在旁埋伏，45歲李姓女慣竊果然上鉤，動手行竊紅包袋時，當場被警方逮獲，依竊盜罪嫌送辦。

老太太昨逛新竹竹東中央市場時，配合警方指點，故意讓身上背的包包露出裝有廢紙的紅包袋，李姓女慣竊見獵心喜，下手扒竊這兩個看起來裝了很多錢的「紅包」，但犯行早就被一旁埋伏的員警和市場管理員掌握，人贓俱獲、逮個正著，李女還一度否認，警方反問：「妳還敢說這兩個紅包是妳的，裡面裝什麼妳知不知道？」讓李女啞口無言。

警方表示，竹東中央市場外圍走道空間狹窄，人潮一多就人擠人，李姓女慣竊利用老人家逛市場時注意力放在商品上，趁機貼身下手扒竊，已得手多次，這次重施故技中計落網，被依竊盜罪嫌移送新竹地檢署偵辦。

讚警獻計「實在很厲害」

老太太說，竹東鎮中央市場是新竹縣最大的傳統市場，旁邊是老人家喜歡去的戲曲公園，只要天氣好的時候，她就會到市場逛一逛，然後到公園找朋友聊天，皮夾被扒竊令她很生氣，便問警員：「要怎樣可以抓到那個扒手？」沒想到，配合警方的誘捕妙計演出，果真抓到女賊，直呼：「警察實在很厲害！」