長這樣有錯嗎？樹幹「反擊」鋸樹翁

2017-12-24

〔記者陳薏云／新北報導〕常到新北市新店區銀河洞越嶺步道爬山的76歲林姓老翁，認為步道旁一棵大樹的林葉太茂盛，擋住銀河洞美景，昨晨帶著工具，打算將樹幹鋸斷，未料竟遭鋸斷的樹幹「反擊」，人被卡在樹上動彈不得，一名山友熱心上前營救，卻不慎踩空、摔落下方3公尺山谷。警方和消防人員趕到，見張姓山友已爬出山谷，故全力將林翁救下，所幸兩人均輕傷，直說：「這種樹上受困案件，真的很少見。」

新北市消防局昨上午獲報，民眾表示︰「有個阿公卡在樹上一直喊痛，我朋友去救他，跌到山谷了。」警、消立即趕往，20分鐘後到場時，跌落山谷的47歲張男已自行爬出，幸僅左背疼痛、右腳踝扭傷。在坪林行控中心工作的張男表示，自己與一群山友前往銀河洞，遠遠聽到有人呼喊「救命」，發現林翁卡在3公尺高樹上，他上前救援時，一腳踩空跌落山谷。

被卡在樹上的林翁不斷呼喊︰「我的腳沒感覺了，快救我！」消防第四大隊安和分隊分隊長楊仁宏指揮同仁，將繩索綁在壓住老翁的樹幹上，以軍刀鋸斷另根樹幹，讓壓住老翁的樹幹有空間移動，再慢慢抬起，耗費40分鐘讓林翁脫困。

嫌它茂盛擋住美景

林被救下後，不斷感謝警、消，但因遭困過久，左大腿以下全無知覺。林翁向警、消表示，「看那根樹幹不順眼很久了」，認為樹幹擋住美景，才會帶著繩索、鋸子攀樹鋸樹幹，沒想到自己卻被鋸斷的樹幹壓住。警、消提醒林翁，攀樹行為很危險，一不小心就可能翻落山谷。