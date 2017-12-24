送便當受阻 外送員撂人搧保全耳光

2017-12-24

撂人助陣惡劣行徑遭公幹

〔記者劉慶侯／台北報導〕林姓便當店送貨員，21日中午為方便送貨，直接騎機車闖入禁止機動車輛進入的華山文創園區內穿梭，被兩名保全人員攔阻後發生口角；過沒多久，林男竟撂來兩名友人助陣，對保全員搧耳光羞辱和出言恐嚇，囂張惡劣行徑被民眾錄下，張貼上網爆料，遭到不少網民「公幹」，甚至點名要封殺便當店；案由警方偵辦中。

無視文創區禁騎令 硬闖

爆料指出，21日中午12時40分左右，林姓外送員騎機車進入行人眾多的華山文創園區，由於園區公告禁止任何機動車輛進入，林男無視公告也不顧及行人安全強闖，遭兩名保全攔阻；保全告知園區禁行機車，但林男堅持要送完手上的便當，無視保全勸阻，繼續騎車找客戶。

爆料者表示，林男送完便當準備離開時，反過來對保全員嗆聲，宣稱他不知道機車不能進入，還威脅：「你給我等著！」兩小時後，林男領著兩名友人回到園區，對被害保全叫囂威脅，並掌摑該名保全一個耳光。

送完便當再返回嗆聲毆人

爆料者指稱，林男威脅該名保全，把另名稍早驅趕他的保全員也叫來，3人將第二位保全圍起，林男囂張地掐著對方後頸，一人出手搥了保全胸口，3人又是一陣嗆聲才離開，態度囂張。

保全未提告 警已查出外送員

台北市警中正一分局忠孝東路派出所接獲報案，循線查出涉嫌糾眾恐嚇及毆人的林姓男子，但保全尚未提告。警方表示，仍將傳喚林男到案說明，並追查另兩人身分。