失業漢全年跟蹤求愛 追進警局大鬧

2017-12-24

女嚇到隨身帶辣椒水、球棒

〔記者王涵平／台南報導〕日前才發生世新男大生長期跟蹤騷擾還砍殺學妹案，台南市吉貝耍部落向姓男子追求陳姓女子不成，也以跟蹤、不當言語等長期騷擾陳女長達1年多，陳女恐懼到隨身自備辣椒水、球棒防身，以免遭遇不測；但日前陳女發覺向男又緊跟著她，嚇到衝進台南市警東河派出所求助，沒想到向男也追進警所，還公然對她開罵，並與上前制止的所長岩東華爆發拉扯，造成岩員手背擦傷，訊後被依公然侮辱等罪送辦。

警方調查，35歲單身的陳女在吉貝耍部落學堂從事文史工作，她與自稱失業的53歲向男並無瓜葛嫌隙，但今年7月起，向男經常出現在學堂附近，她雖明白拒絕對方示好，向男仍照樣尾隨、騷擾。某次陳女與男性友人外出，向男酒駕騎車趕來，出手攻擊友人，當時曾遭法辦。

曾酒駕趕來 攻擊女子男性友人

未料向男騷擾陳女的行為變本加厲，日前又到學堂附近徘徊，陳女害怕逃到東河派出所求援，向男竟大膽跟進警所，對陳女叫囂謾罵，還當著員警的面斥罵連串髒話。所長岩東華與警員施豐榮上前制止，向男抗拒掙扎並拉扯，造成岩員左手掌摩擦地面受傷，兩警仍奮力將向男壓制。

警員制止失業漢 反遭拉扯受傷

事後陳女堅持提告，並在臉書PO文：「真的不想再有人因為我受傷，謝謝部落派出所的幫忙，謝謝所有保護我的族人。」部落居民表示，向男酒後常與人發生爭執，有人直呼「他比鬼可怕」。台南市警局長黃宗仁得知員警執勤時受傷，指示督察長李政曉前往致贈慰問金，並對員警嚴正執法表示支持。