教訓10月嬰玩飲水器 虎爸拉兒手碰熱水

2017-12-24

妻搶抱 夫不慎將兒摔落

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市太平區發生不當管教嬰兒事件！沈姓父親發現10個月大的兒子愛玩水及碰飲水器，為了教導兒子「燙是什麼」，竟拉兒子小手去碰飲水器，導致熱水流出燙傷兒子，妻子不滿要抱走沈男懷中的男嬰，2人爭執時，沈男又不小心讓嬰兒從懷中滑落，墜落1公尺高地面摔傷頭腹，妻子氣得報警指控丈夫家暴；市府社會局說，沈男疑似虐嬰，將評估朝蓄意傷害提告。

妻氣炸離家 怒控夫家暴

社會局家庭暴力及性侵害防治中心主任侯淑茹說，事發時，男嬰的大伯及祖母在家但未阻止，沈男雖未飲酒，但情緒失控，社工評估沈男衝動、控制力差，且有酗酒習慣，常無故對小孩體罰，鄰居透露沈家夫妻常吵架，沈男工作不穩定；沈妻表示與丈夫在談離婚、不想回家，而男嬰還有一個3歲姊姊，由於家中無適合的人可以照顧2個孩子，市府已緊急安置男嬰及姊姊，並將評估朝蓄意傷害提獨立告訴。

男嬰與3歲姊 被緊急安置

警方表示，39歲沈姓男子打零工為業，妻子從事網拍工作，因其處理網拍工作，男嬰平日由父親照顧；沈男昨晨3點發現10個月大兒子好奇想摸飲水器，沈男便拉著兒子右手去觸碰飲水器，想要藉此讓兒子不敢再碰，但不慎誤觸開關，熱水流出燙傷孩子右手掌。

手掌燙傷 男嬰住院觀察

沈男舉動引發28歲妻子不滿，認為先生管教不當，沈妻想要從先生懷中搶回小孩時引發爭執，沈男不小心又讓孩子重摔地面，妻子大怒報警指控丈夫家暴，並將男嬰急送大里仁愛醫院，院方診視男嬰頭部、腹部有輕微挫傷，嘴唇有開放性傷口，右手掌二度燒燙傷，沒有生命危險，活動力正常，目前留院觀察。