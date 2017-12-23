女遭紙球襲頸 復健286次

2017-12-23

〔記者楊國文／台北報導〕一團紙球，竟成傷人工具！18歲楊姓少女4年前遭蔡姓國中男同學嬉戲時以膠帶纏繞的紙球砸中後頸，事後竟造成楊女頸部、雙手疼痛，嚴重到必須住院，歷經2年多共286次復健才漸漸好轉；高等法院認定蔡男造成當時才國二的楊女須長期就醫復健，痛苦不堪，昨判蔡男及父母須連帶賠償38萬餘元，全案定讞。

判決指出，2013年1月9日下午4時，就讀桃園市某國中二年級的蔡男，將課本和考試廢紙以膠帶纏繞成紙球，與多位同學互相丟擲玩耍，過程中不慎砸中楊姓女同學的後頸，引起楊女頸部、雙手麻木、疼痛，且無力拿物，送醫後診斷為「頸椎損傷併上肢運動障礙」，雙手疼痛指數達9分。

楊女住院治療、復健1個月，雖進步到能夠返校上課，疼痛和手麻仍未退卻，也嚴重影響手寫能力，2年多經歷共286次復健，才讓頸部、雙手疼痛情形明顯好轉。

楊女目前就讀大一，不滿蔡男使她經歷2年多的痛苦復健，楊母也浪費時間全天候在醫院照顧她，憤而向蔡男和其父母提告民刑事責任；刑事傷害罪部分，桃園地院少年法庭考量蔡男當時年僅14歲，僅裁定處以訓誡處分。

民事部分，高等法院根據楊女就醫、復健資料，認定傷勢與蔡男丟擲紙球有因果關係，審酌楊女當時正值青春年華，卻須長期就醫復健，嚴重影響生活、學習和升學，昨判蔡男及父母須連帶賠償精神慰撫金25萬元，加上醫藥費和看護費用13萬餘元，合計應賠償38萬餘元。