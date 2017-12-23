有感應？ 4尊國寶級神像全被他詐走

2017-12-23

〔記者邱俊福、楊金城／綜合報導〕男子許丁權自稱神明託夢請回家供奉，卻動起歪腦筋找街友冒持他人身分證，先後詐走「南鯤鯓代天府」320年歷史的「開基鹿港池王」、「開基八三王」，以及「赤山龍湖巖」有353年歷史的「騎哮媽」、「觀世音菩薩（老三媽）」等國寶級神像，刑事局接獲廟方報案，協助尋回4尊神像，依詐欺、侵占罪嫌將2人送辦。

警方說，40歲許嫌白天擔任牙科助理，晚上在超商當店員，自稱擁有靈異體質，常有神明託夢與感應，到案後宣稱「因王爺託夢，要求請回家長期供奉，但申請返家僅能短短2、3天，才會冒名詐取」。

警方調查，許嫌本月7日前往「赤山龍湖巖」，持3張他人遺失身分證，1張作為自己身分證，另2張作為保證人，向廟方申請「騎哮媽」回家作客3天；隔日再以一天1000元代價聘用街友吳紹杰，詐請「開基鹿港池王」、「開基八三王」返家作客2天；再隔一日，兩人又前往「赤山龍湖巖」請走「觀世音菩薩（老三媽）」，4尊國寶級神像全都請回許嫌位於新北市樹林區家中供奉。

許嫌事後未如期送返4尊神明，廟方報警並提醒附近廟宇提高警覺，兩嫌13日又赴嘉義縣東石鄉「港口宮」，欲詐請「天上聖母二媽」時，廟方察覺報警，吳嫌被捕、許嫌逃離，刑事局昨晨前往他任職的超商逮人，追回4尊神像。

歷劫歸來的4尊神像都超過300年歷史，廟方與信徒歡喜迎請神尊入廟安座；「南鯤鯓代天府」公關組長陳思妤說，吳府三王金曾降示說「開基池王在桃園」、「被放在新北一處地下室」，也讓信眾直呼，神明顯靈。